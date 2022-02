Thomas Rathnow: »Frankfurt steht vor größeren Problemen«

Random House wurde nach seinem Rückzug von der Leipziger Buchmesse an einigen Stellen zum Schuldigen für den Messeausfall stilisiert. CEO Thomas Rathnow bezieht Stellung.

Wie bewerten Sie die Diskussion nach der Absage Buchmesse?

Was in den vergangenen Tagen passiert ist, ist stark bedingt durch die Emotionalität der Situation und die kollektive Enttäuschung in der Branche.