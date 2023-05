Theresa Bolkart bleibt nun fest bei den S. Fischer Verlagen

Personalia

Nach zahlreichen Abgängen bei den S. Fischer Verlagen gibt es nun aber auch andere Nachrichten: Theresa Bolkart, seit 1. Januar 2023 interimistische Marketingleiterin, bleibt fest bei den S. Fischer Verlagen. Zusätzlich zu ihren Aufgaben als Marketingchefin wird sie ab 1. Juli auch in die Geschäftsleitung eintreten und dort den Bereich „Vermarktung und Produktmanagement“ verantworten.

Bolkart studierte Publizistik-, Kommunikations- und Literaturwissenschaft und ist seit 15 Jahren in der Buchbranche. Unter anderem arbeitete sie als Geschäftsleitung Marketing bei dtv und war Marketingleiterin bei der Verlagsgruppe Droemer-Knaur. In den letzten Jahren war sie als selbständige Beraterin für zahlreiche renommierte Verlagshäuser tätig.

“Fischer ist ein faszinierendes Haus mit starken Marken in einer Branche voller Herausforderungen. Mich reizt es, aus der Mitte des Verlages heraus dafür Lösungen zu finden, und mich begeistert die Kraft und Bereitschaft aller Beteiligten zu gestalten. Zudem steht ein starkes Team an meiner Seite, mit dem die Zusammenarbeit in den letzten Monaten schon sehr viel Spaß gemacht hat.”, so Theresa Bolkart.

Gerd Robertz, Geschäftsführer der S. Fischer Verlage: “Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Theresa Bolkart eine der innovativsten Marketingexpertinnen der Branche für S. Fischer begeistern konnten. Ihr Ideenreichtum und ihre Initiativen wirken schon jetzt sehr positiv in unserem Haus. Wir erleben gerade rasante Entwicklungen in allen Fragen der Vermittlung von Büchern in den Markt. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir diesen strategischen Bereich mit Theresa Bolkart in der Geschäftsleitung kompetent besetzt haben.”