Thalia zieht in Cloppenburg um

Handel

Thalia zieht auch in Cloppenburg um: Am 9. Februar soll nach einem mehrtägigen Umzug die neue Fläche in der Langen Straße 22 eingeweiht werden. Das neue 250 qm große Ladenlokal befindet sich schräg gegenüber des bisherigen Standorts mit der Hausnummer 25. Dort wird der 20. Januar der letzte Verkaufstag sein. Das Buchhandelsteam wird unverändert bestehen bleiben.

Thalia ist im niedersächsischen Cloppenburg bereits seit mehr als 15 Jahren präsent. Das solle auch in Zukunft so bleiben, sagt Buchhandlungsleiterin Annette Krümpelbeck: „Als Buchhandlung setzen wir uns für eine attraktive und lebedinge Innenstadt ein und stellen uns entsprechend zeitgemäß für die nächsten Jahre auf.“