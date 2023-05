Thalia startet Live-Shopping-Show

Handel

Buchhandels-Marktführer Thalia startet eine neue Facette im Buchverkauf und etabliert dazu eine eigene Live-

Shopping-Show. Nach der erfolgreichen Testphase erweitert der Omni-Channel-Händler damit sein E-Commerce-Angebot und ist beim Live-Shopping Vorreiter in der Buchbranche. Thalia greift hier mit dem Konzept den anhaltenden (und wachsenden) Trend zur Buchpräsentation auf Plattformen wie TikTok oder Instagram auf.

Hendrik Müller, Director E-Commerce bei Thalia: „Live-Shopping liegt voll im Trend. Eine aktuelle Bertelsmann-Studie zeigt, rund 70 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher sind an jeder Form eines Live-Shopping-Erlebnisses interessiert*. Damit passt die neue Show ausgezeichnet zu unserer Strategie, Vertriebs- und Kommunikationskanäle immer besser zu vernetzen, um für unsere Kunden einzigartige Einkaufserlebnisse zu

schaffen.“

Die Thalia Live-Shopping-Sessions bieten in 30 bis 60 Minuten einen unterhaltsamen Mix aus Buchempfehlungen und Talk mit Gästen und Publikum. Fragen werden im Chat in Echtzeit beantwortet. Neben Büchern werden auch passende Non-Book-Sortimente vorgestellt. Das Konzept für die Shows wurde 2022 im Rahmen der Thalia internen Hackathon & Innovation Days von Mitarbeitenden vorgestellt und gewann sowohl

den Jury- als auch den Publikumspreis.

Nach drei Test-Shows präsentiert Thalia am 8. Mai um 20:30 Uhr ein Angebot für Harry-Potter-Fans: Von „Potterheads für Potterheads“ wird aus dem Pop-Up-Store „The Wizarding World Shops by Thalia“ in Hamburg gestreamt. Mit dabei ist u.a. die BookTokerin Tabea mit rund 200.000 Followern bei TikTok.