Thalia: Neueröffnung in Kempten im November

Buchhandel

Nach der Übernahme der Buchhandlung Dannheimer durch den stationären Buchhandelsmarktführer Thalia im bayerischen Kempten stehen Zeitplan und Details zum Umbau der Buchhandlung fest:

Am 10. September beginnen Umbau und Neugestaltung des 1.200 qm großen Geschäfts.

Dabei wird die Inneneinrichtung vollständig ersetzt und das Ladenlokal schrittweise umgebaut.

Damit die Kunden auch weiterhin wie gewohnt einkaufen können, finden die Arbeiten etagenweise während des laufenden Verkaufsbetriebs statt.

Erst im dritten Bauabschnitt, kurz vor der geplanten Neueröffnung am 7. November, wird die Buchhandlung kurzzeitig geschlossen.

Nach dem Umbau erwarte die Kunden in Kempten „ein komplett neues Ladenbau-Konzept“, kündigt Michael Wetzel, zuständiger Vertriebsdirektor bei Thalia, in einer Unternehmensmeldung an. Mehr werde zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht verraten.