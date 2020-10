Thalia Mayersche sucht Bibliotheks-Charme

Buchhandel, Handel

In Singen im Süden Baden-Württembergs sowie in Kempten (Allgäu) setzt der marktführende Buchfilialist Thalia Mayersche ein neues Ladenkonzept um, das die weitere Richtung für die mehr als 300 Buchhandelsstandorte bestimmen soll. Kräftige Farben und ein angedeuteter Bibliothekscharakter sollen mit einem Sitz- und Ruhebereich die Aufenthaltsqualität in den Läden erhöhen. Man verfolge auch das Konzept einer Buchhandlung als „dritter Ort“ (neben Wohnen und Arbeiten), heißt es in einer Vorankündigung. Kasse, Bestellservice und E-Reader-Präsentation werden zentral als Serviceeinheit angesiedelt.

In das neue Store-Konzept seien Erfahrungen aus den klassischen Mayersche- und Thalia-Buchhandlungen eingeflossen und auch aus der Schweizer Orell-Füssli-Kette, an der Thalia hälftig beteiligt ist und die kürzlich einen neuen Auftritt unter dem Motto „Buchhandlung als Bibliothek“ präsentiert hat. Sichtbar werden soll der Neuauftritt im November.

In Kempten hatte Thalia die Buchhandlung Dannheimer übernommen und baut jetzt das 1200 qm große Geschäft als Prototyp um. In Singen hat sich Thalia ins neu eröffnende Einkaufszentrum Cano eingemietet.