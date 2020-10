Thalia: Klaus Ortner übergibt Staffelstab an Corinna Offer

Personalia

Wechsel an der Spitze von Thalia in Hagen: Klaus Ortner, Geschäftsführer und CPO der Thalia Gruppe, wechselt zum 1. März 2021 in eine neue Rolle und wird zum Generalbevollmächtigten der Thalia Bücher GmbH ernannt. Zudem wird er zukünftig wieder stärker als unabhängiger Berater tätig sein. Seinen Posten übernimmt Corinna Offer.

„Klaus Ortner war und ist für mich ein hervorragender Sparringspartner. Seinen Geschäftsbereich hat er klug, durchsetzungsstark und mit großem Engagement geführt und weiterentwickelt. Ich bedanke mich herzlich für die gute und sehr erfolgreiche bisherige Zusammenarbeit und freue mich, dass wir diese nun in neuer Konstellation fortführen können“, wird Michael Busch, geschäftsführender Gesellschafter, in der Meldung zur Personale zitiert. In den vergangenen Jahren habe Ortner „mit Initiativen wie der ,Thalia Zukunftskonferenz‘ in 2018 auch die Geschicke der Buchhandelsbranche aktiv mitgestaltet und dem Unternehmen zu einem soliden Umsatz- und Ergebniswachstum verholfen“.

Corinna Offer wurde zum 1. Oktober 2020 in die Geschäftsführung berufen. Die Maschinenbauingenieurin ist seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung und gesamtverantwortlich für das Category Management und die Prozesse der Warensteuerung. Mit dem Wechsel von Klaus Ortner in seine neue Rolle wird die Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette im Verantwortungsbereich von Corinna Offer liegen.