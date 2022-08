Thalia führt Buchhaus Rose in Nordhausen weiter

Buchhandel, Handel

Das Hagener Buchhandelsunternehmen Thalia wird zum 1. Oktober das Buchhaus Rose in Nordhausen übernehmen und künftig weiterführen.

Inhaber Dietrich Rose zieht sich aus persönlichen Gründen aus dem aktiven Arbeitsleben zurück. Alle Mitarbeitenden der Buchhandlung werden nach dem Inhaberwechsel von Thalia weiterbeschäftigt.

Die etwa 300 qm große Buchhandlung in zentraler Lage soll künftig weiterhin ein Buch-Vollsortiment bieten. Neben der persönlichen Beratung durch das langjährig bekannte Buchhandlungsteam vor Ort ergänzt Thalia das Angebot durch digitale Services wie das kontaktlose Bezahlen durch die App-Funktion „Scan &

Go“ oder kostenlose Online-Bestellungen in die Buchhandlung oder an eine Wunschadresse.

Seit Oktober 2021 ist Thalia bereits mit einer Buchhandlung in der Marktpassage vor Ort vertreten. Diese bleibt von den Veränderungen unberührt und wird auch nach dem Inhaberwechsel in der Innenstadt weitergeführt.

Das thüringische Mittelzentrum Nordhausen, im gleichnamigen Landkreis am Rand des Harzes gelegen, zählt rund 40.000 Einwohner.