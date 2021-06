Thalia erwirbt Systemdienstleister Spotlight

Buchhandel, Handel

Rückwirkend zum 1. Januar erwirbt Buchfilialist Thalia den Systemdienstleister Spotlight aus Glinde in Schleswig-Holstein.

Spotlight ist Dienstleister für Entertainmentprodukte wie Ton- und Bildträger, Bücher, Software und Konsolenspiele im deutschsprachigen Raum. Das Dienstleistungsspektrum reicht vom vollständig skalierbaren Category Management datenangebundener Kunden über klassisches Rackjobbing bis zum Kleinflächenkonzept mit fertigen Modulen und eigenem Warenträgersystem. Auch das Aktionsgeschäft mit großen Handelsketten wird betrieben.

Die Akquisition stärke die Aktivitäten von Thalia im Bereich der Systemdienstleistungen. Mit Best of Books (B.O.B) ist Thalia bereits seit 2019 in diesem Bereich aktiv und will mit dem Zuwachs Synergien schaffen.

Ingo Kretzschmar, Geschäftsführer Vertrieb bei Thalia: „Wir wollen über alle Kanäle und Geschäftsbereiche hinweg weiterwachsen. Deshalb freut es mich sehr, dass wir mit Spotlight einen ausgewiesenen Experten im Entertainmenthandel für uns gewinnen konnten.“

Durch die umfangreiche Datenanbindung von Kunden und die damit verbundene automatische Nachbewirtschaftung der sich im Umlauf befindlichen Artikel, habe das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal im deutschsprachigen Handel in diesem Sortimentsbereich, so Thalia.

Die Spotlight KG, mit ihren rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wird als eigenständiges Unternehmen, unter der Leitung des bisherigen Geschäftsführers Peter Weiß, fortgeführt.