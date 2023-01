Thalia eröffnet Pop-up-Store für Manga in Leuna

Buchhandel

Thalia eröffnet im Einkaufszentrum Nova in Leuna am 24. Februar einen neuen Pop-up-Store speziell für Manga:

Für die geplante Laufzeit von einem Jahr soll der Laden künftig die Thalia Buchhandlung im Center ergänzen.

Auf 100 qm Fläche werden ein erweitertes Manga-Sortiment sowie Non-Book-Artikel angeboten.

Darüber hinaus wird das dreiköpfige Team künftig regelmäßig zu Veranstaltungen wie Zeichenworkshops und Rallyes einladen.

Es ist der zweite Shop dieser Art, zuvor hatte Thalia bereits im vergangenen Jahr in Offenbach vom 1. Juli bis Ende 2022 einen Pop-up-Store mit Manga eröffnet.

„Das Thema Manga geht durch die Decke, wir erleben seit Jahren eine wachsende Nachfrage in diesem Bereich“, beschreibt Torsten Reuter, Leiter der Thalia Buchhandlung in Leuna, das Interesse an den japanischen Comics. Als Hintergrund für die Erweiterung nennt er auch Platzbedarf: „Wir explodieren förmlich in unserer Manga-Sortimentsbreite.“

Die Buchhandlung im Nova sei bereits jetzt eine beliebte Anlaufstelle für Manga-Begeisterte aus der Region – mit einem eigenen Manga-Shop will Thalia künftig im Center einen „neuen Treffpunkt für die große Community etablieren“. Auch das Einkaufszentrum folgte dem Trend und rief 2022 eine eigene Cosplay-Convention ins Leben, bei der Manga- und Anime-Fans in Kostümen ihrer Lieblingsfiguren zusammenkamen.

Das Thema Manga will Thalia auch weiterhin bundesweit mit Aktionen in seinen Buchhandlungen aufgreifen, beispielsweise am Aktionstag Manga Day.