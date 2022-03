Thalia eröffnet Filiale in Bad Reichenhall

Buchhandel, Handel

Der Buchhandelsmarktführer Thalia kommt ins bayerische Bad Reichenhall (knapp 20.000 Einwohner). Voraussichtlich im September 2022 soll die neue Buchhandlung in der Fußgängerzone des Tourismusorts eröffnen.

Das Ladenlokal mit 470 qm Verkaufsfläche liegt in der Ludwigstraße und soll von einem sechs- bis siebenköpfigen Team vor Ort betreut werden. Angekündigt werden ein klassisches Buchvollsortiment, Spielwaren, ausgewählte Deko- und Geschenkartikel sowie die Tolino-E-Reader.

In Bad Reichenhall ist auch der Regionalfilialist Rupprecht vertreten. Dessen 260 qm große Buchhandlung liegt in unmittelbarer Nähe der Fußgängerzone am Kaiserplatz 1.

Thalia hat in Bayern insgesamt 23 Standorte und führt unter anderem Buchhandlungen in Traunstein und Rosenheim.