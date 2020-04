Thalia-Busch: Umsätze mit Sonntagsöffnung zurückholen!

Handel

Michael Busch, Chef der marktführenden Buchkette Thalia Mayersche, rüttelt am Ladenschluss und fordert die Freigabe des Sonntagsverkaufs. In einem Interview mit der Funke-Mediengruppe äußert Busch die Erwartung, dass der Handel verloren gegangene Umsätze im Lockdown nachholen kann: „Dazu brauchen wir die Unterstützung der Politik bei den Öffnungszeiten. Um die Kundenströme zu entzerren, wünsche ich mir eine Flexibilisierung an Sonntagen, befristet bis Ende Januar des nächsten Jahres. Der Einzelhandel könnte auf diese Weise den verlorenen Umsatz ein Stück weit zurückholen.“

Busch weiß natürlich aus früheren Diskussionen, dass es gegen eine Sonntagsöffnung erhebliche Widerstände geben wird, sowohl von Gewerkschaften als auch von den Kirchen. Er fügt deshalb im Interview hinzu: „ Gerne sind wir bereit, gerade diese zusätzlichen Öffnungszeiten auch für solidarische und karitative Zwecke zu nutzen. Diesbezüglich werden wir jetzt auch schnell den Schulterschluss mit den Kirchen und Gewerkschaften suchen.“ Er sei überzeugt, dass man mit dem gemeinsamen Interesse, Arbeitsplätze zu erhalten, zu einer guten Lösung kommen könne.

Umfrage: Was halten Sie von dem Vorstoß?

Können Umsatzverluste mit Sonntagsöffnung ausgeglichen werden? Ja, Sonntagsöffnungen können Umsatzverluste ausgleichen. Sonntagsöffnungen eignen sich nur teilweise, um Umsatzverluste auszugleichen. Nein, die Erfahrung zeigt, dass Sonntagsöffnungen nicht automatisch auch zu mehr Umsätzen führen. Sollte der Sonntagsverkauf bis Ende Januar 2021 freigegeben werden? Ja, Händler sollten die Möglichkeit bekommen, regelmäßig sonntags zu öffnen. Nein, auf gar keinen Fall. Der Verkauf sollte auf mehr Sonntage ausgeweitet werden, aber nicht umfassend an jedem Sonntag möglich sein. Ergebnisse Abstimmen

Schreiben Sie auch gerne einen ausführlichen Kommentar per Kommentarfeld unten (wird veröffentlicht) oder an info@buchreport.de.