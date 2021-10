Thalia bündelt sein Fachinformationsgeschäft bei Lehmanns Media

Osiander-Geschäftsführer Christian Riethmüller glaubt an den Erfolg: „Wir haben mit Lehmanns Media einen Partner an unserer Seite, der es uns ermöglicht, das spezialisierte Rechnungsgeschäft weiter zu betreiben, ohne dass wir die damit verbundene Komplexität selbst managen müssen. So kann sich jeder im Sinne unserer Kundinnen und Kunden auf seine Kernkompetenzen konzentrieren.“