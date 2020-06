TELLUX verfilmt »Angela Merkel ist Hitlers Tochter«

Einmal mehr rückt die TELLUX-Film ein drängendes gesellschaftliches Thema in den Fokus. Die Produktionsfirma hat das viel beachtete Buch „Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien“ optioniert und arbeitet nun an der weiteren Adaption des Stoffes.

„Mit den aktuellen Protesten rund um die Einschränkungen in der Corona-Krise dringen die Strukturen und die Aussagen der so genannten Verschwörungstheoretiker weiter nach außen. Wir wollen mit dem Medium Film die relevanten Hintergründe dazu aufzeigen und so möglichst viele Menschen aufrütteln“, erklärt TELLUX-Geschäftsführer Philipp Schall.

In ihrem Buch, das 2018 erschienen ist, klären die Erfolgs-Autoren Christian Alt und Christian Schiffer in unterhaltsamer und zugleich nachdenklicher Art darüber auf, wie Verschwörungstheorien entstehen.

In 23 goldenen Regeln zeigen sie, wie sich Aussagen wie „Der Mond existiert nicht“ oder „Deutschland ist kein souveräner Staat“ aushebeln lassen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich TELLUX die Option gesichert, die Inhalte filmisch umzusetzen.

Das Buch erschien im Carl Hanser Verlag, München.