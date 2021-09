Susanne Dera leitet neuen HR-Bereich bei Oetinger

Human Resources, Personalia, Verlage

Oetinger hat eine neue Position für die Personalarbeit der Verlagsgruppe geschaffen: Susanne Dera (46) wird „Head of People & Culture“ und verantwortet in dem neu aufgestellten Bereich alle Aktivitäten rund um Human Resources, darunter Personal- und Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung, Begleitung bei Veränderungsprozessen, Recruiting und Employer Branding.



Dera kommt von der Kreativagentur Kolle Rebbe, wo sie ebenfalls als „Director People & Culture“ tätig war. Sie hat über 10 Jahre Erfahrung in der Leitung von Personalabteilungen in der digitalen und klassischen Kreativindustrie und ist ausgebildeter systemischer Coach.

„Gerade im Verlags- und Medienbereich ist der Fachkräftemangel heute so gravierend, dass sowohl die Bindung bestehender als auch das Recruiting neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von immenser Bedeutung sind“, kommentiert Christian Graef, kaufmännischer Geschäftsführer der Verlagsgruppe Oetinger, die Erweiterung des Führungsteams.