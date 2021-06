Susan Smits historische Hexe

Bücher und Autoren

Seit die niederländische Autorin Susan Smit im Jahr 2000 für einen Artikel über Hexen recherchierte, ist sie vom Phänomen und seiner Geschichte gefesselt. Smit, Kolumnistin und ehemaliges Model, hat mehrere Romane und Sachbücher zum Thema veröffentlicht. Im Mai erschien im Verlag Lebowski ihr historischer Roman „De heks van Limbricht“ („Die Hexe von Limbricht“), der als höchster Belletristik-Neueinsteiger auf Platz 8 der Bestsellerliste gelandet ist. Die Handlung basiert auf der wahren Geschichte von Entgen Luijten, der letzten Frau, die nach dem Vorwurf der Hexerei im Gebiet der heutigen Niederlande verfolgt und ermordet wurde.

Zum Inhalt: Limbricht, ein Dorf nahe der niederländischen Stadt Sittard, Ende des 17. Jahrhunderts: Ihr ganzes Leben lang war es Entgen Luijten gewohnt, Dinge auf ihre eigene Art zu regeln, unabhängig ob in Familienangelegenheiten, wenn es um Geld ging oder um die Liebe. Noch dazu nutzt sie ihr Kräuterkundewissen regelmäßig, um ihren Mitmenschen zu helfen. Doch dann wird sie aufgrund einiger unglücklicher Vorfälle beschuldigt eine Hexe zu sein. Der Burgherr, ein fanatischen Hexenverfolger, sehnt sich nach einem Geständnis, für das er alle Ressourcen nutzen will, die ihm die Inquisition zur Verfügung stellt. Was aber, wenn sich der ungezähmte Entgen allen Hindernissen und Widrigkeiten konsequent stellt?

Susan Smit wird vertreten durch die Agentur Bureau Bruinzeel. Zu einer deutschen Übersetzung des Romans ist aktuell noch nichts bekannt.