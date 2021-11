Super-Start für Asterix

Bücher und Autoren

In den von buchreport monatlich erhobenen Comic-Rankings der meistverkauften Titel aus den Gattungen „Comic“, „Graphic Novel“, „Manga“ und „Cartoon“ stand der Oktober ganz im Zeichen des neuen „Asterix“-Albums „Asterix und der Greif“.

War die extra für den Buchhandel aufgelegte Hardcover-Version neuer „Asterix“-Alben noch bis vor einigen Jahren eher ein nettes Zusatzgeschäft für den deutschen Rechteinhaber Egmont, so mausert sich diese im Imprint Egmont Comic Collection erscheinende Ausgabe inzwischen zu einem veritablen Millionenseller. Und auch der „Asterix“-Backlist verschafft das neue Album zusätzlichen Schub: So steigt etwa der Vorgängerband, „Die Tochter des Vercingetorix“, auch wieder in die Top 10 auf. Auch das ein beredtes Beispiel dafür, dass sich die seit einigen Jahren erscheinenden Alben des neuen Künstlerteams Jean-Yves Ferri und Didier Conrad endgültig bei der Leserschaft etabliert haben.

Auch auf der Graphic-Novel-Liste gab es interessante Entwicklungen, die mit starken Neuerscheinungen zusammenhängen:

Gleich an die Spitze konnte sich der 2. Band der Sapiens-Reihe, „Die Falle“, (C.H. Beck) setzen, den wieder David Vandermeulen und Daniel C asanave nach der Bestseller-Vorlage von Yuval Noah Harari gestaltet haben.

setzen, den wieder und nach der Bestseller-Vorlage von gestaltet haben. Auf Platz 2 steigt mit „Sonne und Beton – Die Graphic Novel“ (Hanser) von Oljanna Haus eine weitere Comic-Adaption ein, die nach der gleichnamigen Roman-Vorlage des Berliner Stand-up-Comedians Felix Lobrecht entstanden ist.

