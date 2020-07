Stuttgarter Buchwochen und Karlsruher Bücherschau 2020 finden statt

Die Stuttgarter Buchwochen und die Karlsruher Bücherschau gehen in die nächste Runde und finden 2020 vom 12./13. bis 29. November statt. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, Mitveranstalter der Buchschauen, haben nach sorgfältiger Prüfung der Sachlage und der aktuellen Corona-Verordnungen, die Entscheidung getroffen, die beiden Buchausstellungen durchzuführen.

Das Ausstellungskonzept bleibt in weiten Teilen bestehen, einige Details mussten den erschwerten Bedingungen angepasst werden – so wird es in diesem Jahr kein Gastland geben. Außerdem muss die Anzahl der Veranstaltungen deutlich reduziert werden, um die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten zu können.

„Dank der großzügigen Ausstellungsräume und der Unterstützung durch das Haus der Wirtschaft Stuttgart und das Regierungspräsidium Karlsruhe hinsichtlich der Umsetzung der erforderlichen Corona-Maßnahmen, sind wir sicher, dass unsere Besucher*innen sich auch in diesem besonderen Jahr auf den Buchausstellungen wohlfühlen werden.“ – ist Reinhilde Rösch vom Börsenverein Baden- Württemberg überzeugt.

Die Stuttgarter Buchwochen und die Karlsruher Bücherschau als eine der größten regionalen Buchausstellungen bieten regionalen und überregionalen Verlagen die Möglichkeit, ihre Verlagsproduktion in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit interessierten Endverbrauchern zu präsentieren und gezielte Kaufimpulse für den Handel zu setzen. Das literarische Begleitprogramm für Kinder und Erwachsene rundet die Ausstellungen ab.

Anmeldeschluss: 15. August 2020

Anmeldeunterlagen: www.buchwochen.de und www.buecherschau.de Infos: Andrea Baumann: Email: baumann@buchhandelsverband.de