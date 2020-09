Streaming-Chart weist großes Interesse an Thrillerstoffen nach

Digital, Markt, Verlage

Das Interesse an spannenden Neuerscheinungen ist auch bei Streaming-Nutzern groß: Das Streaming-Ranking der meistgehörten Audiobücher für August 2020 führen die beiden Hörbuchausgaben der Thriller-Novitäten „Bluthölle“ (Hörbuch Hamburg) von Chris Carter (Printausgabe von Ullstein erreichte Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste) und „Wings of Silver“ (Hörbuch Hamburg) von Camilla Läckberg (Printausgabe von List für 1 Woche auf Platz 50 des SPIEGEL-Bestseller-Rankings) an.

In den Top 20 folgen zahlreiche Genretitel, insbesondere aus dem Romance-Bereich – darunter Reihentitel von Kelly Oram und Mona Kasten.

Das Ranking wird monatlich erstellt vom Hörbuch-Streaming-Anbieter BookBeat und dem Marktforschungsdienstleister Media Control. Details zur Erhebung:

Das Ranking basiert nicht auf den Verkaufszahlen physischer Hörbücher, sondern auf den gehörten Stunden im Streaming.

Die monatlichen Top-20-Listen präsentieren die Titel auf der Plattform BookBeat, bei denen Nutzer die meiste Hörzeit verbringen. Weitere Charts für spezifische Genres können bei Bedarf folgen.

Die Bonnier-Tochter BookBeat betreibt ihren Service in den Hauptmärkten Schweden, Deutschland und Finnland sowie in 25 weiteren europäischen Ländern. Neben BookBeat sind in Deutschland die ebenfalls schwedischen Hörbuch-Subskriptionsdienste Storytel (Marktführer in Schweden) und Nextory aktiv, und auch E-Book-Flatrates wie Legimi haben Hörbücher im Angebot. Hinzu kommen Streaming-Angebote von Musikportalen wie Deezer, Napster oder Apple Music.