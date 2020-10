Storytel eröffnet Büro in Berlin

Digital

Näher an den deutschen Markt rücken: Storytel, nach eigenen Angaben führender schwedischer Hörbuch- und E-Book-Streaminganbieter, hat zum 1. Oktober in Berlin eine Dependance eröffnet. Martin Kreuzberg ist dort als Country Manager tätig. Barbara Landsteiner verantwortet als Publishing Manager den Ausbau des Katalogs und die Eigenproduktionen.

„Nach dem Softlaunch vor einem Jahr, ist die Eröffnung des Berliner Büros der nächste konsequente Schritt. Für uns ist es enorm wichtig, auch vor Ort Präsenz zu zeigen, um unsere Position auf dem deutschen Markt weiter ausbauen zu können“, sagt Madeleine Johansson, Regional Manager West bei Storytel. Und weiter: „Einschließlich der E-Books enthält unser Katalog in Deutschland rund 250.000 Titel in deutscher und englischer Sprache. Storytel ist heute weltweit einer der größten Hörbuch- und E-Book-Dienste mit mehr als 1,3 Millionen Abonnenten, Niederlassungen in 20 Ländern und einer globalen Bibliothek, die mehr als 500.000 Titel umfasst.“

Martin Kreuzberg hat zuvor als Director Acquisition Marketing bei Audible Deutschland gearbeitet. Davor sammelte er umfangreiche Erfahrungen in Management- und Marketingrollen für digitale Dienste und digitale Geschäftsmodelle bei Unternehmen wie Freenet Digital, Deutsche Telekom oder BBDO.

Barbara Landsteiner war zuletzt, nach langjähriger Tätigkeit als TV-Produzentin, als Executive Producer Original Drama bei Audible Deutschland tätig und verantwortete dort die Gestaltung und den Ausbau des Originals-Programms sowohl für Audible als auch für Amazon Music.