Stipsitsʼ Suche nach dem Glück ist in Österreich gefragt

Bereits 2017 erschien „Das Glück hat einen Vogel“ des Kabarettisten und Schauspielers Thomas Stipsits. Ende November 2021 hat sein Verlag Carl Ueberreuter das Buch in einer „limitierten Premiumausgabe mit 8 Seiten Fotoalbum, Farbschnitt und Lesebändchen“ neu aufgelegt. Dafür gibt es jetzt Platz 3 im österreichischen Sachbuch-Monatsranking. In dem Band sind 26 Geschichten zur Suche nach dem Glück versammelt.

Der 1983 im steirischen Leoben geborene Stipsits hat bereits einige Auszeichnungen abgeräumt, darunter im Jahr 2000 den Kärntner Kleinkunstpreis, 2012 den Österreichischen Kabarettpreis und 2019 die Romy in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film“. Bis 2020 gehörte Stipsits als Chefinspektor Manfred Schimpf zum festen Ensemble des österreichischen „Tatorts“. Auch seine Regionalkrimis kommen an, zuletzt stand er mit „Uhudler Verschwörung“ auf der österreichischen Bestsellerliste.

Daneben reüssiert sowohl in Österreich als auch in der Schweiz der Wirtschaftstitel „Twelve and a Half“ (Harper Business) von Gary Vaynerchuk in englischer Originalsprache (Platz 6 bzw. Platz 3). Der Unternehmer und Investor benennt darin 12 wesentliche emotionale Fähigkeiten, die für Lebens- und Geschäftserfolg ausschlaggebend sein sollen.

