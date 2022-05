Stephen Kings »Firestarter« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Neuverfilmung von Stephen Kings „Feuerkind“ läuft ab dem 12. Mai als „Firestarter“ in die Kinos. Zum Hintergrund:

Seit seinem Debüt mit „Carrie“ im Jahr 1974 versorgt der US-Schriftsteller Stephen King die Welt ausgesprochen erfolgreich mit Horror-Literatur. Der Heyne Verlag, bei dem Kings Werk in deutscher Ausgabe erscheint, gibt dazu an, dass King weltweit mehr als 400 Millionen Bücher in mehr als 40 Sprachen verkauft hat. Dass der Durst nach Kings Romanen nach wie vor ungebrochen ist, zeigen auch seine aktuellen Erfolge: In Deutschland reüssierte er vergangenes Jahr mit seinem Roman „Später“ mehrere Wochen in den Top-10 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik, nur um wenige Monate darauf mit „Billy Summers“ den Spitzenplatz im Ranking zu erobern.

Doch nicht nur seine Bücher, sondern auch die Verfilmungen seiner Geschichten sind gefragt. So kamen in den vergangenen Jahren unter anderem Neuverfilmungen seiner Bestseller „Carrie“, „Es“ und „Friedhof der Kuscheltiere“ in die Kinos.

Nun kommt mit „Firestarter“ eine Adaption seines Romans „Feuerkind“ in die Kinos. Das 1980 veröffentlichte Buch, das bereits unter dem Titel „Der Feuerteufel“ verfilmt wurde, liegt dazu passend bei Heyne als Taschenbuch vor.

Zum Inhalt: Das Mädchen Charlie (Ryan Kiera Armstrong) kann allein mit Gedanken Feuer entfachen. Ihre Eltern Andy (Zac Efron) und Vicky (Sydney Lemmon) verlangen jedoch, dass sie diese Macht niemals einsetzt. Doch wie wird sie sich verhalten, wenn eine geheime Regierungsorganisation Jagd auf sie und ihre Familie macht?