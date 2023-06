Stephan Schierke: »Dinge radikal hinterfragen«

VVA-Chef Stephan Schierke ist um klare Aussagen selten verlegen. Seit mehr als 2 Jahren formuliert er die Kostenklagen im Zwischenbuchhandel. Im Interview sagt er, wie es aktuell darum bestellt ist.

Sie sprechen seit 2 Jahren über einen „Kosten-Tsunami“, über strukturelle Probleme in der Logistik. Wie ist die Lage Mitte 2023?

Personal bleibt weiter extrem knapp und vor allem für den Saisonbedarf extrem teuer. Es gibt inzwischen Forderungen, den Mindestlohn auf bis zu 14 Euro anzuheben. Das wäre eine weitere dramatische Verteuerung, die auch in der Branchenlogistik erheblich durchschlagen würde. Im Bereich Energie sehen wir dagegen insgesamt eine vorsichtige Entspannung, wenngleich wir sicher nicht wieder auf das Kostenniveau von vor zwei Jahren zurückkehren werden. Hinzu kommt, dass die Entlastung aktuell nicht überall ankommt: Wer z.B. im vergangenen September Lieferverträge abgeschlossen hat, leidet jetzt unter Höchstständen. Und auch bei den Verpackungskosten gab es zuletzt etwas Entspannung, aber wir liegen weiterhin auf einem sehr hohem Niveau.

Was ist mit Ihrem Lieblingsthema Titelvielfalt?

Da will weiterhin kaum jemand ran. Meine Hoffnung bleibt, dass wir als Branche Dinge radikal hinterfragen werden. Wir können ein breites Meinungsfeld durchaus mit weniger Titeln abbilden, ohne dass wir Umsatz verlieren. Statt 40 Titel zu einem Spezialthema, davon einige veraltet, genügen doch auch 30! Stattdessen gibt es am Markt zu viele ähnliche Titel, die sich dem gleichen Thema widmen. Dabei entsteht ein enormer zusätzlicher Aufwand in der Logistik mit Blick auf Lagerplätze, und das wiederum treibt die Fixkosten in die Höhe und verteuert auch die Kommissionierung.

Sehen Sie weiter ein „erratisches Bestellverhalten“ in der Branche?

Das hält an. Unmittelbar nach Ostern hatten wir z.B. bei uns einen großen Bestelleingang, den wir so bisher nicht kannten. Das hat uns kalt erwischt. Die Laufzeiten waren daher etwas länger als üblich. Das Besondere: Dieses Mal waren es unglaublich viele kleinere Bestellungen aus dem breiten Handel. Wir müssen uns auch weiter darauf einstellen: Die Verlässlichkeit einer bezahlbaren Logistik wird sich ändern und damit werden wir umgehen müssen.

In den Fachausschüssen wurden Workshops angeregt, um all das in größerer Runde anzusprechen. Wie steht es damit?

Das haben wir auf der gemeinsamen Fachausschusssitzung für dieses Jahr vereinbart. Bisher gab es noch keine Treffen, im Zwischenbuchhandel suchen wir dafür noch einen Teilnehmer, der die Sicht der Verlagsauslieferungen vertritt. Mir wäre es recht, wenn diese unliebsamen Themen nicht nur mit meinem Namen verknüpft werden.