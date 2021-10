Stephan Kopsieker wechselt in das Philosophie-Lektorat des Brill | mentis Verlags

Aus den Unternehmen

Das Lektorat Philosophie im Brill | mentis Verlag wurde im Juli 2021 mit Dr. Stephan Kopsieker neu besetzt. Stephan Kopsieker ist im Fach Philosophie promoviert und hat dort zu Themen der Wissenschaftstheorie gearbeitet. Vor dem Wechsel ins Lektorat leitete er die Pressestelle der Brill Deutschland GmbH in Paderborn. Dort war er für die Bereiche Presse und Zeitschriften der Imprints Brill | Schöningh, Brill | Fink und Brill | mentis zuständig. Sein Vorgänger im Lektorat, Dr. Michael Kienecker, ist in den Ruhestand eingetreten und bleibt dem Verlag in beratender Tätigkeit verbunden. Michael Kienecker gründete den mentis Verlag 1998 und baute ihn zu einem der wichtigsten Fachverlage im Bereich der analytischen Philosophie im deutschsprachigen Raum aus. „Wir freuen uns, Herrn Kopsieker nach verschiedenen Funktionen im Haus nun in einer Tätigkeit einzusetzen, die ihn auch seiner fachlichen Qualifikation entsprechend herausfordert, und mit ihm den Programmbereich verstärken zu können“, sagt Jörg Persch, Geschäftsführer der Brill Deutschland GmbH.

Nina Braun übernimmt die Presseabteilung der Verlage Brill | Schöningh, Brill | Fink und Brill | mentis

Nina Braun ist ab sofort für die Bereiche Presse und Rezensionen bei den Verlagen Brill | Schöningh, Brill | Fink und Brill | mentis, die Imprints der Brill Deutschland GmbH sind, zuständig. Sie löst damit Dr. Stephan Kopsieker ab, der in das Philosophie-Lektorat des Brill | mentis Verlags gewechselt ist. Zuvor studierte Nina Braun Germanistische Literaturwissenschaft an der Universität Paderborn.