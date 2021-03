Steins breite Know-how-Basis

Alexander Stein hat die vergangenen Lockdown-Wochen dazu genutzt, seine A. Stein’sche Buchhandlung in der Einkaufszone im westfälischen Werl neu einzurichten, die er in nunmehr 9. Generation betreibt. Die wirklich großen Um- und Anbauten vollzieht der 43-Jährige aber bei Notarterminen in der ganzen Republik. Jüngste Vollzugsmeldung: „Die A. Stein’sche Mediengruppe kauft nach Haufe Discovery und Thieme Frohberg den IMS Internationaler Medienservice.“

Nach der anfänglichen Übernahme regionaler Fachbuchhändler dreht Alexander Stein damit jetzt ein großes Rad: