Stefanie Stahl: Punkten mit Psychologie

Bücher und Autoren

Gibt es einen Bauplan für die Psyche, ein geistiges Grundgerüst, das alle Menschen teilen? Wie spielen Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten zusammen? Solche Fragen beschäftigen die Diplom-Psychologin und SPIEGEL-Bestsellerautorin Stefanie Stahl in ihrem neuen Buch „Wer wir sind“ (22 Euro), mit dem Kailash Stahl auch im Hardcover präsentiert. Die Kalkulation mit der Zugkraft der Autorin ist aufgegangen: Im aktuellen SPIEGEL-Bestsellerranking Hardcover Sachbuch hat sich der Titel in der 2. Woche auf Platz 2 hochgearbeitet. In der Vorwoche war er durch Vorabverkäufe zunächst auf Platz 45 eingestiegen.

„Die Autorin liefert eine Art Grundkurs in Psychologie: zunächst in einem ausführlichen theoretischen Teil, dann in einem zweiten kürzeren Teil in Form von Therapieprotokollen, im dritten Teil in einer Übersicht über die wichtigsten Lösungsansätze der Psychotherapie“, erläutert Caroline Colsman, Programmleiterin der Verlage Kailash und Arkana unter dem Dach der Penguin Random House Verlagsgruppe, den Ansatz. Beim Anspruch legt sie die Latte hoch: Stahl habe „ein komplexes Standardwerk über Psychologie geschrieben“, wirbt Colsman.

Mit „Das Kind in dir muss Heimat finden“ (14,99 Euro) hat Kailash einen Dauerbrenner von Stahl im Rennen, der sich seit mittlerweile 354 Wochen, also fast 7 Jahren, im Ranking der meistverkauften Paperback-Sachbücher hält. Aktuell liegt der 2015 erschienene Titel weiter auf dem Spitzenplatz. Die Botschaft: Wer Freundschaft mit seinem „inneren Kind“ schließt, kann auf (fast) jedes Problem eine Antwort finden.

