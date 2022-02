Stefanie Stahl: Im Wintergarten dicke Bretter bohren

Bücher und Autoren

In der Serie „Mein Schreibtisch“ stellen uns Autorinnen und Autoren ihre Arbeitsplätze vor. Diesmal gewährt Psychologin Stefanie Stahl Einblick in ihr Büro.



Beim Schreiben sitze ich in einem Wintergarten und schaue hinaus auf eine sehr schöne Terrasse. Den Wintergarten habe ich extra anbauen lassen, nachdem ich die Praxis 2006 gekauft hatte. Ich liebe diesen kleinen Wintergarten und den Schreibtisch, an dem ich sitze. Es ist ein Erbstück von meinem Vater, der auch schon immer an diesem altmodischen Eichentisch gesessen hat.

Inspiration fürs Schreiben hole ich mir aus der Fachliteratur und aus den Gesprächen mit meinen Klientinnen und Klienten. Ich entwickele meine Ideen in der Regel bei der Psychotherapie, weniger am Schreibtisch. Ich komme zum Beispiel aus einem Psychotherapie- Gespräch heraus und schreibe schnell meine Eindrücke in ein Notizheft. Dort sammele ich Gedanken, Ideen, Konstrukte. Wenn ich Fachliteratur lese, mache ich dort ebenfalls nebenbei Notizen. Ich schreibe immer am Vormittag und halte ihn mir dafür frei, soweit es geht. Das funktioniert natürlich nicht immer, weil in der Praxis viel zu tun ist. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich manchmal auch nachmittags, aber da ist meistens schon die Luft raus.

Mein Mann und ich haben eine Wohnung auf Teneriffa, in die mich gerne zum Schreiben zurückziehe. Dort machen wir regelrecht Schreiburlaube. Neulich haben wir uns auf Sizilien eine große Wohnung gemietet, in der ich an meinem Buch gearbeitet habe. Unterwegs schreibe ich allerdings nie. Ich brauche eine gewisse Ruhe. Ich bin nicht diejenige, die ihren Laptop herausholt und in der Bahn arbeitet.

Was ich schreibe, ist anspruchsvoll. Ich kümmere mich um die Struktur der Psyche und versuche Ordnung in die scheinbar große Vielfalt zu bringen. Einerseits kenne ich die Fachliteratur , andererseits führe ich Konzepte, die fachlich bereits bestehen, mit meiner eigenen Arbeit neu zusammen. Jedes meiner Bücher enthält Elemente aus bestehenden, wissenschaftlichen Konzepten, aber ich erstelle neue Verbindungen daraus und zwar so, dass ich meine, die Realität damit noch besser zu beschreiben. Ich versuche die Struktur der Psyche immer mehr zu erfassen, zu verstehen und zu beschreiben. In meinem neuen Buch wird es nur darum gehen. Es könnte die Überschrift haben: Der Bauplan der Psyche. Das ist das dickste Brett, das ich bisher gebohrt habe. Es kostet mich viel Gedankenkraft und natürlich Sorgen, ob ich das überhaupt schaffe. Zu Beginn habe ich mich gefragt: Warum tue ich mir das überhaupt an? Ich habe aber eine intellektuelle Neugier in mir und will es selbst wissen. Das Schreiben zwingt mich auch dazu, meine Gedanken zu sortieren. Das bringt mich inhaltlich enorm weiter. Nach jedem Buch bin ich ein gutes Stück klüger, denn erst während des Schreibprozesses denke ich die Dinge wirklich zu Ende. Mir fällt auf, an welchen Stellen ich noch nicht zu Ende gedacht habe oder wo Fragen und Widersprüche auftauchen und wo ich noch Wissens­lücken habe. Ein Buch über die Struktur der Psyche zu schreiben, ist eine absolute Herausforderung, eine Zumutung und Qual. Aber am Ende ist man stolz, wenn es sich gut liest.

Stefanie Stahl Zum fünften Mal ist „Das Kind in dir muss Heimat finden“ auf Platz 1 der Jahresbestseller in der Kategorie Paperback Sachbuch. Mit dem populären Kailash-Sachbuch, das Lösungswege für Bindungs- und Beziehungsprobleme aufzeigt, hat Stefanie Stahl einen absoluten Longseller geschrieben, der sich schon mehr als 300 Wochen auf der Bestsellerliste hält und nur temporär den Spitzenplatz räumen muss. Neben ihrer Tätigkeit als Psychotherapeutin und Autorin baut die gebürtige Hamburgerin ihre Marke konsequent weiter aus: Auf dem PRH-Portal „Sinn­sucher“ sind Onlinekurse mit ihr erschienen, sie führt die Podcasts „So bin ich eben!“ und „Stahl, aber herzlich“ und in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift „Brigitte“ hat sie Coaching-Magazine herausgegeben. Zwischenzeitlich veranstaltete Stahl Kennenlern-Partys für Singles, die aber aus logistischen sowie pandemischen Gründen eingestellt wurden. Und künftig wird das Stahl-Universum medial noch erweitert: Eine Verfilmung von „Das Kind in dir..“ als Comedy-Drama und eine Bühnen- und TV-Show für die Autorin sind in Planung.