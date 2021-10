Kari Ferguson sortiert ihre Buchhandlung nach Emotionen

Die Buchhandlung Oh Hello Again ist nach Emotionen sortiert. Das Konzept basiert auf der Bibliotherapie: Mit Büchern Krankheiten heilen. Inhaberin Kari Ferguson hat buchreport ihr Buchhandels-Konzept erklärt.

Ob Bücher für die Badewanne, Bücher, die einen zum Lachen bringen oder aufrütteln, Literatur, die Unterstützung bei psychischen Problemen verspricht oder auch Bücher, die die Frage „Was wäre wenn?“ beantworten – Kari Ferguson versucht, ihr Buchangebot an Lebenslagen und Emotionen auszurichten.

Im Dezember 2020 hat Ferguson ihre Buchhandlung Oh Hello Again in der Westküsten-Metropole Seattle eröffnet, begleitet von einigem Medieninteresse: Die „Seattle Times“ berichtete über Fergusons Emo­tionsansatz, der Artikel ging schnell viral. Internationale Medien griffen den Artikel auf, in „Reddit“-Foren wurde kritisch diskutiert. Aber warum eigentlich?