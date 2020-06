Stationäre Qualitäten sollten sich im Webauftritt spiegeln

Ob groß oder klein: Buchhandlungen haben nahezu flächendeckend Online-Shops. Als die Coronakrise im März und April das stationäre Einkaufen dramatisch einschränkte, konnten Buchhandlungen Kunden so auf ihre Website lenken, um per Versand, Abholfach oder auch Fahrradkurier ihr Geschäft doch noch ein Stück weit aufrecht zu erhalten, während in anderen Branchen meist nichts mehr ging.

Im Lockdown haben Händler ihren Onlineshop schätzen gelernt. Mit dieser Erfahrung gilt es jetzt, Laden und Web-Auftritt besser zu vernetzen. Ein Beispiel hierfür ist Ravensbuch, der sich in beiden Kanälen über Mitarbeiter-Empfehlungen positioniert...

