Geschenkbuchstandards weiterentwickeln – mit mehr individueller Farbe

Der Groh Verlag bündelt die Droemer-Geschenkbuch-Programme. Julia Eis und Astrid Iffland erklären ihre Programm- und Vertriebsstrategie.

Die Holtzbrinck-Verlagsgruppe hat 2018 den Groh Verlag übernommen. Dessen langjähriger Verleger Joachim Groh rühmte sich, in den 1990er-Jahren mit der immer noch weitergeführten Reihe „Was ich dir wünsche“ das Geschenkbuch erfunden zu haben. Holtzbrinck hat Groh bei Droemer Knaur angebunden und mit dessen Geschenkbuch-Programmen Pattloch und und Elma van Vliet zusammengeführt. Seit vergangenem Jahr befinden sich die Geschenkaktivitäten am Groh-Standort in Germering bei München redaktionell und vertrieblich unter einem Dach.

Programmleiterin Julia Eis und Vertriebschefin Astrid Iffland sprechen im buch­report-Interview über den Markt und ihre Ansätze, die Programme im Verbund zum Erfolg zu führen.