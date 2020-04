Stabile Ausgangslage für die »100 größten Verlage«

Verlage

Die größten deutschsprachigen Buch- und Fachinformations­ver­lage sind 2019 in der Summe um 1,8% gewachsen. Das zeigt das aktuelle Panorama der von buchreport zum 31. Mal ermittelten „100 größten Verlage“ (hier verfügbar in verschiedenen Formaten). Dieser Befund liegt in der üblichen Größenordnung von 1 bis 2% Wachstum in den vergangenen Jahren. Wirtschaftlich erweist sich damit das Buch- und Fach­informa­tionsgeschäft bisher selbst im Rahmen des digitalen Strukturwandels als „reife“ Branche ohne große Ausschläge in der Summe.

Das Ranking beschreibt zugleich die Ausgangslage vor den extremen, nicht branchenspezifischen Sondereinflüssen des laufenden Jahres:

Die Publikumsbuchverlage haben 2019 mit den üblichen Schwankungen der bestsellergetriebenen Unternehmenskonjunkturen im Schnitt über 2% zugelegt. Sie sind aktuell vor allem betroffen bei der Sichtbarkeit ihrer Titel und Novitäten, die durch die Mitte März verfügten Schließungen des Einzelhandels stark eingeschränkt ist. In einigen Segmenten hängt die Nachfrage zudem vom Nutzwert in Zeiten eingeschränkter Aktivitäten ab (Ratgeber, Reiseinformation). Noch nicht absehbar sind die Auswirkungen durch Verschiebungen in Richtung Digitalformate, die im Hörbuch-Segment auch unabhängig von der Coronakrise stärker zulegen.

Die 15 größten Verlage Rang/Unternehmen Umsatz 2019 in Mio Euro Veränderung in % 1 Springer Nature Group 590,1 +2,4 2 Haufe* 355 +10 3 Klett Gruppe 330,0 +3,7 4 Random House 309,3 +5,6 5 Westermann Gruppe* 300 ±0 6 Wolters Kluwer 277,0 +3,4 7 Cornelsen* 250 –2 8 C.H. Beck 208,9 +2,1 9 WEKA 198,6 –1,2 10 Thieme 161,0 –0,9 11 Wiley-VCH 138,8 –0,4 12 dfv Mediengruppe 134,8 –3,4 13 Rentrop 126,0 –7,4 14 Vogel Communications 100,0 n.v. 15 MairDumont 99,8 –5,0 * geschätzt; soweit den Umsätzen geschätzte oder gerundete Werte zugrunde liegen, wurden auch die Prozentuierungen gerundet Quelle: buchreport, „Die 100 größten Buchverlage 2020“

Mittelständische Branche

Die „100 größten Verlage“ kommen 2019 auf einen addierten Buchumsatz von 6,24 Mrd Euro. Das heißt, dass die Unternehmen im Schnitt 62 Mio Euro umsetzen. Dies macht die unverändert mittelständische Struktur der deutschen Buchbranche deutlich. Auch die größten Branchenunternehmen sind im Vergleich zu anderen Industrien nicht wirklich groß: