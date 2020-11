Jörg Winter: »Sprecht die Kunden an!«

Die Corona-Pandemie führt im Handel zu großer Verunsicherung, insbesondere im Kontakt mit den Kunden. Unternehmensberater Jörg Winter erklärt, wie sich Sortimenter richtig verhalten und aus der Krise lernen.

Verunsicherte Kunden, verunsicherte Händler: Wie lässt sich das halbwegs positiv auflösen?

Man kann über das Fokussieren aufs Tagesgeschäft recht gut mit dieser von diffusen Ängsten geprägten Situation umgehen. Dass man sich nicht ablenken lässt, sondern sich genau vornimmt, was man an einem Tag erledigen will. Wichtig ist auch die Abstimmung im Team und dass man zum Feierabend den Tag einmal reflektiert: Was haben wir eigentlich geleistet von dem, was wir uns vorgenommen haben? Diese fokussierte Art, sich den Tag vorzunehmen und gewissermaßen abzuhaken, bringt Stabilität und sichtbare Erfolgserlebnisse mit sich.

Wie äußert sich die Verunsicherung auf Kundenseite?

Wenn Kunden wegen der Verunsicherung ganz ausbleiben, kann man wenig machen und nur durch Werbemaßnahmen signalisieren: Wenn ihr bis Weihnachten noch Wünsche habt, aber nicht in den Laden kommen wollt, könnt ihr jederzeit über unseren Online-Shop oder telefonisch bestellen. Also ganz offensiv seine Dienstleistungen anbieten, im Prinzip ganz bodenständige Dinge, die man nur jeden Tag reaktivieren muss.

Wie kann erfolgreiche Verkaufskommunikation mit Maske und Abstand im Laden gelingen?

....