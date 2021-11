Spannung mit Preisaufschlag

Bücher und Autoren

Mit Nele Neuhaus und Jussi Adler-Olsen haben in dieser Woche 2 Autoren aus dem Spannungsfach die Spitzenpositionen der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik eingenommen, die beide bereits in der Vergangenheit als Bestseller-Garanten in Erscheinung getreten sind.

So gelingt Nele Neuhaus mit „In ewiger Freundschaft“, dem 10. Band ihrer Bodenstein-und-Kirchhoff-Reihe, ein weiteres Mal aus dem Stand eine Nummer-1-Platzierung, zuletzt erreichte schon der Vorgänger „Muttertag“ 2018 auf Anhieb den Spitzenplatz. Ihren neuen Krimi hat Ullstein in einer Startauflage von 300.000 Exemplaren in den Handel gebracht, flankiert von einem bunten Strauß an Marketing-Maßnahmen mit bundesweiter Radiokampagne und Social-Media-Aktivitäten.

Direkt hinter Neuhaus auf Platz 2 steigt Jussi Adler-Olsen mit „Natrium Chlorid“ ein, dem 9. Fall seines Helden Carl Mørck – und somit ebenfalls ein Reihentitel. Bei dtv in einer Startauflage von 250.000 Exemplaren erschienen, bewirbt der Verlag den Thriller unter anderem mit Großplakatierung in 4 Städten, Radio-Spots sowie Anzeigen in Weihnachtsprospekten.

Bei beiden Titeln haben die Verlage gegenüber früheren Ausgaben den Preis aufgestockt: Ullstein geht von 22 auf 24,99 Euro und dtv erhöht von 24 auf 25 Euro. „Wir sehen und unterstützen den Wunsch aus dem Handel, dass die Preise steigen müssen – nicht nur vor dem Hintergrund der ebenfalls steigenden Rohstoffpreise“, begründet dtv die Preisanpassung. „Hardcover von Top-Autoren müssen mittelfristig noch weiter im Preis steigen.“

Hier geht es zur SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.