Spannendes Debüt erhält prominente Unterstützung

Bücher und Autoren

„Diesen Thriller kann man nicht aus der Hand legen. Es ist ein wilder Ritt, der mich von Kapitel zu Kapitel fliegen ließ“, schwärmt Reese Witherspoon in einem Instagram-Video von ihrem Januar-„Pick“, dem Buch des Monats in „Reese‘s Book Club“. Der von der populären Schauspielerin geführte digitale Lesekreis findet im englischsprachigen Raum große Beachtung. Gute Startbedingungen für „The House in the Pines“, den vorgestellten Debütroman der Autorin Ana Reyes, der es durch die prominente Unterstützung direkt nach Erscheinen auf Rang 3 der US-Bestsellerliste für Belletristik schafft.

Ana Reyes: The House in the Pines, 336 S., Dutton, ISBN 978-0-593-18671-8