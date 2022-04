Überregionale Kundenbindung mit digitalem Kundenmagazin

Eine Buchhandlung in einem ländlichen Ferienort zu leiten, ist nicht immer einfach. „Unsere besten Monate sind der Juli und der August“, berichtet Peter Schmitt. Außerhalb der Hauptreisezeit könne es dafür auch mal sehr ruhig in der Buchhandlung Schmitt’s im mecklenburg-vorpommerschen Mirow werden. Um sowohl mit den Mirower Einwohnern, aber auch mit den treuen Feriengästen in Kontakt zu bleiben, haben Peter Schmitt und seine Frau Grit Schmitt ein digitales Kundenmagazin entwickelt. Darum geht es in „Schmitt’s Magazin“: