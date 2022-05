Libri Campus: Zurück in Bad Hersfeld

In der alten Schilde-Halle in Bad Hersfeld ging am Freitagnachmittag der Libri-Campus zu Ende. Erstmals seit 2019 lief der Veranstaltung (erneut moderiert von Robert Duchstein, Geschäftsführer der Buchhandlung Reuffel in Koblenz) wieder in Präsenz und versprühte fast so etwas wie das Gefühl wie „vorher“.