Haymon Verlag setzt auf nachhaltigen Druck und mehr

Nachhaltigkeit ist das Buzzword in vielen Branchen. Auch im Buchhandel gibt es vielerlei Bestrebungen, ressourcenschonend zu agieren. Drucker setzen auf zertifiziertes Papier, Verlage setzen auf zertifizierte Drucker und am Ende sollen Kunden mit dem guten Gefühl in die Buchhandlungen gehen, dass das Lesevergnügen nicht auf Kosten von Umwelt und Klima geht.