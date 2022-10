Biyon Kattilathu steigt in SPIEGEL-Sachbuchliste ein

Bücher und Autoren

Vom Social-Media-Star zum Bestsellerautor: Zu dieser immer größer werdenden Riege zählt auch Biyon Kattilathu. Der 38-Jährige ist Motivationstrainer und sehr erfolgreich mit seinen Videos auf den Social-Media-Plattformen unterwegs, vor allem auf TikTok, wo er rund 1,3 Mio Follower hat. Im Herbst 2019 gelang ihm mit „Der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt“ direkt ein Bestseller: Der GU-Titel schaffte es bis auf Platz 4 der SPIEGEL-Bestsellerliste Sachbuch Hardcover.

Anja Schmidt, leitende Redakteurin für „Körper, Geist & Seele“ bei GU, hatte Kattilathu bei einem Online-Event entdeckt. Sie habe sein Potenzial erkannt und ihn dann „in einer spannenden Akquise-Aktion einem Konkurrenzverlag erfolgreich vor der Nase weggeschnappt“, erinnert sich Verlagssprecher Florian Landgraf.

Nach 75.000 verkauften Exemplaren des „Rikscha-Fahrers“ hat GU jetzt das neue Buch von Kattilathu in einer Startauflage von 30.000 Exemplaren in den Handel gebracht: „Spaziergang zu dir selbst“ steigt diesmal direkt auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch ein. Der Untertitel macht deutlich, was den Leser erwartet: „Eine magische Reise zu mehr Achtsamkeit, Selbstliebe und Glück.“

GU hat ein Vermarktungspaket geschnürt mit einer integrierten Kampagne, die Social Media, Pressearbeit, Online-Marketing und Vertriebsaktivitäten umfasst. Kattilathu wird unter anderem in der Talkshow „deep und deutlich“ zu Gast sein, die von den Machern der NDR-Talkshow für ein jüngeres Publikum produziert wird und u.a. bei Youtube zu sehen ist.

