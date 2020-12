So viel verliert der Buchhandel durch den Lockdown

Der harte Lockdown ab Mittwoch (16. Dezember) trifft die „wertvollsten Tage“ der Branche, die häufig über Wohl und Wehe eines Buchjahres entscheiden. Denn: Bücher sind „Last-Minute“-Geschenke und so liegen die umsatzstärksten Wochentage des stationären Buchhandels im Jahr stets in jenen vom 16. Dezember bis Heiligabend. Der letzte Verkaufstag vor Heiligabend ist in der Regel der umsatzstärkste Tag des Jahres. Das zeigt eine Auswertung des Handelspanels von Media Control.

Die entscheidende Frage lautet damit: Wie viel Umsatz verliert der deutsche stationäre Buchhandel durch den Lockdown? ...