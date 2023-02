Sita Frey verlässt die S. Fischer Verlage

Die S. Fischer Verlage in Frankfurt verlieren ihre stellvertretende Programmleiterin Unterhaltung und Teamleiterin für das populäre Sachbuch: Sita Frey verabschiedet sich auf eigenen Wunsch vom Verlag zum 1. März in Richtung Zürich, wie der Verlag mitteilt.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Personalien im Verlag gehäuft. Im Herbst hatte der Abschied der verlegerischen Geschäftsführerin Siv Bublitz für Aufsehen gesorgt, in den Wochen danach verließen viele weitere das Haus: Literaturchefin Petra Gropp , die Geschäftsführerin Marketing und Vertrieb, dann auch Thomas Reisch , langjähriger Marketingleiter sowie Head of Brandmanagement.