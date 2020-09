Shortlist für Sachbuchpreis der wbg steht fest

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft (wbg) zeichnet zum zweiten Mal das beste deutschsprachige Sachbuch mit dem „WISSEN! Sachbuchpreis für Geisteswissenschaften“ aus. Diese 5 Titel hat die Jury auf die Shortlist gesetzt:

Ackermann, Ulrike: Das Schweigen der Mitte. Wege aus der Polarisierungsfalle. wbg Theiss, 206 Seiten. ISBN 9783806240573, 22,00 €

Gümüşay, Kübra: Sprache und Sein. Hanser Berlin, 208 Seiten. ISBN 9783446265950, 18,00 €

Habermas, Jürgen: Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen. Band 2: Vernünftige Freiheit. Suhrkamp, 1.752 Seiten. ISBN 9783518587348, 98,00 €

Kowalczuk, Ilko-Sascha: Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. C.H.Beck, 319 Seiten. ISBN 9783406740206, 16,95 €

Meier, Mischa: Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jhdt. n. Chr. Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung. C.H.Beck, 1.532 Seiten. ISBN 9783406739590, 58,00 €

Noch bis zum 31. Oktober können sich die 85.000 wbg-Mitglieder und alle deutschsprachigen Buchhandlungen an der Abstimmung zum Siegertitel beteiligen. Jedes Mitglied der wbg und jede Buchhandlung kann online eine Stimme abgeben. Das Voting wird zusätzlich zu den Stimmen der Jury gewertet. Zur Jury gehören Aleida Assmann (Kulturwissenschaftlerin), Peter Frey (ZDF), Jürgen Kaube („FAZ“), Hermann Parzinger (Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz) sowie der Theologe Hubert Wolf (Münster) als Jury-Vorsitzender.

Das Preisgeld, das aus Mitteln der wbg stammt, beträgt 44.000 Euro, dabei erhält der Siegertitel 40.000 Euro, die Shortlistkandidatinnen und -kandidaten je 1000 Euro. Die Preisverleihung erfolgt am 21. Januar 2021 in der Katholischen Akademie in München.