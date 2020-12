Sharon Dodua Otoo über »Adas Raum«

Mein Roman in drei Sätzen

Ada ist eine Lernende, die durch Zeiträume großer gesellschaftlicher Umbrüche wandert: der Anfang des Kolonialismus in Westafrika (1459), die gewaltsamen Revo­­lu­tionen Eu­ropas (1848) und das Ende des Zweiten Weltkrieges (1945). Schließlich landet sie 2019 in Berlin, wo sie erkennt, dass ihre Leben nicht als eine einzige progressive, gerade Linie zu verstehen sind, sondern dass sie sich vielmehr in ineinandergreifenden Kreisen vollziehen. „Adas Raum“ ist eine Beobachtung über den Umgang mit traumatischen Vergangenheiten.