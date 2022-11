Föhr und Heitz führen Paperback-Ranking an

Bücher und Autoren

Dem Verlag Droemer Knaur gelingt in dieser Woche ein Triple, er stellt in der Belletristik mit Titeln von Sebastian Fitzek (Hardcover), Andreas Föhr (Paperback) und Hera Lind (Taschenbuch) in allen Kategorien jeweils die Spitzenreiter.

Zudem kommt im Paperback das neue Führungsduo aus dem Hause Knaur, beide sind Serienschreiber:

Andreas Föhr ist mit seiner im oberbayerischen Miesbach spielenden Krimi-Reihe um den prinzipientreuen Kommissar Wallner und den schlitzohrigen Polizeihauptmeister Kreuthner ein Dauergast auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback. Mit dem neuen Fall „Herzschuss“ , in dem Wallner eine jüngere Chefin bekommt und Kreuthner unter Mordverdacht gerät, landet erstmals ein Band der nunmehr zehnteiligen Reihe direkt auf Platz 1. Bei Knaur haben Föhrs Alpen-Krimis eine Gesamtauflage von 2 Mio Exemplaren erreicht. Für den neuen Titel rührt der Verlag kräftig die Werbetrommel, u.a. mit eigener Autorenzeitung, bundesweiter Plakatkampagne und regionaler Bierdeckel-Werbung (Auf­lage 30.000 Stück).

