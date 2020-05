Die GVU musste Insolvenz anmelden

Digital, Markt, Verband, Verlage

Die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen (GVU) hat im März Insolvenz angemeldet. Der Verein hatte den Pirateriemarkt beobachtet, bekämpft und in strafrechtlichen Maßnahmen auch mit dem Börsenverein kooperiert. „Zu den Gründen der Insolvenz kann ich gegenwärtig noch keine Auskunft geben, es ist allerdings davon auszugehen, dass der Verein nicht mehr den Rückhalt aller Mitglieder in dem Umfang hatte, in dem er benötigt wird“, erklärt der vorläufige Insolvenzverwalter Torsten Martini von der Berliner Kanzlei Leonhardt Rattunde auf buchreport-Anfrage.

Martini hat mit der Geschäftsführung über eine Sanierung gesprochen und die Bereitschaft abgeklopft, den Verein in dieser oder anderer Form fortzuführen. Dies sei jedoch in der Verhandlung verworfen worden, sodass der Verein den Betrieb einstellt und nach Öffnung des Insolvenzverfahrens vermutlich im Laufe des Monats liquidiert wird.

Anfang 2013 war der Börsenverein eine Partnerschaft mit der GVU eingegangen. Der Auftrag: Die GVU sollte im Sinne der Rechteinhaber illegale Kopien von E-Books im Internet aufspüren, strafrechtlich gegen die Betreiber entsprechender Websites vorgehen und generell für die Belange der Branche trommeln. Mehrfach stand die Kooperation jedoch auf der Kippe, weil man sich zwar auf inhaltlicher Ebene einig war, es jedoch an der Finanzierung haperte. Das entsprechende Budget sollten die Verlage bereitstellen, die sich allerdings mit Beitragszahlungen schwertaten. So sprang etwa 2015 die Börsenvereinstochter MVB als neues Vereinsmitglied ein und übernahm die Kosten.