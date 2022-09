Second-Hand-Anbieter Momox expandiert

Handel

Der Re-Commerce-Händler Momox baut seine Aktivitäten aus und wird künftig auch in Spanien und Italien aktiv sein. Das teilte das Berliner Unternehmen nun mit.

Die Ankaufs- und Verkaufsprozesse sowie Services für Kunden seien dieselben wie in den Ländern, in denen Momox bereits zuvor aktiv war, heißt es.

Mit der Expansion in zwei weitere europäische Märkte setzt Momox seinen für das laufende Geschäftsjahr geplanten Internationalisierungskurs wie geplant um. Momox-CEO Heiner Kroke schaut voraus: „In den vergangenen 18 Jahren hat Momox eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte hingelegt. Angesichts der weiterhin zunehmenden Beliebtheit von Second-Hand-Büchern, Medien und Fashion rechnen wir auch für die kommenden Jahre mit weiterem Wachstum. Weltweit steigt weiterhin das Bewusstsein, dass Second Hand eine preiswerte und nachhaltige Alternative zum Neukauf ist. Das internationale Geschäft birgt also noch viel Potenzial.”