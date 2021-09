Sechs Bücher für Bayerischen Buchpreis 2021 nominiert

Aus den Unternehmen

Die nominierten Bücher für den Bayerischen Buchpreis 2021 stehen fest. Die Jury hat in den Kategorien Belletristik und Sachbuch jeweils drei Titel ausgewählt:

Kategorie Belletristik:

Jenny Erpenbeck: Kairos (Penguin)

Emine Sevgi Özdamar: Ein von Schatten begrenzter Raum (Suhrkamp)

Jovana Reisinger: Spitzenreiterinnen (Verbrecher Verlag)

Kategorie Sachbuch:

Katajun Amirpur: Khomeini. Der Revolutionär des Islams (C.H. Beck)

Helge Hesse: Die Welt neu beginnen (Reclam)

Philipp Sarasin: 1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart (Suhrkamp)



„Unsere Kandidatinnen und Kandidaten haben Bücher über Aufbrüche und Umbrüche, Untergänge und Neuanfänge geschrieben, im Kleinen und im ganz Großen. Es ist eine Titelliste für bewegte Zeiten“, so Jury-Vorsitzende Sonja Zekri.

Am Abend des 11. November 2021 diskutiert die Jury des Bayerischen Buchpreises vor geladenem Publikum und in Anwesenheit der nominierten Autorinnen und Autoren über diese sechs Bücher. Auf der Bühne wird live entschieden, welcher Titel die beste deutschsprachige Neuerscheinung des Jahres in der Kategorie Belletristik und in der Kategorie Sachbuch ist.

Der Jury gehören in diesem Jahr neben Sonja Zekri, Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg, und Knut Cordsen, Kulturredakteur des Bayerischen Rundfunks, an.

Der Preis ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Dr. Markus Söder wird an dem Abend zudem Frank Schätzing mit dem diesjährigen »Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten« auszeichnen. „Frank Schätzing ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren unserer Zeit und ich selbst bin bekennender Fan“, unterstreicht Ministerpräsident Dr. Markus Söder.

Für welches Buch die Leserinnen und Leser beim Bayern 2-Publikumspreis votiert haben, wird ebenfalls live verkündet. Der Bayern 2-Publikumspreis wird in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgelobt. Fünf Bücher, allesamt Bestseller in den bayerischen Buchhandlungen, werden ab 7. Oktober zur Wahl stehen.

Die Preisverleihung findet bereits zum achten Mal in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz statt. Die gesamte Veranstaltung wird am 11. November 2021 ab 20.05 Uhr live im Radio auf Bayern 2 übertragen.

Der Bayerische Buchpreis wird vom Börsenverein – Landesverband Bayern vergeben und gefördert von der Bayerischen Staats­kanzlei. Weiterhin wird der Bayerische Buchpreis unterstützt von Bayern 2 als Medienpartner und gefördert von der ZEIT Verlagsgruppe sowie dem Verein zur Leseförderung.