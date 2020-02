»Sachbücher mit Nutzwert« bei Lübbe Life

„Rein ins gute Leben!“ Mit diesem Motto bewirbt Bastei Lübbe ein neues Label, unter dessen Dach künftig verstärkt Lifestyle-Bücher erscheinen sollen. Lübbe Life ist das Ergebnis einer Entwicklung, „die sich über längere Zeit angedeutet hat“. Ihren Ausgangspunkt fand sie bei dem Verlag 2016 mit Meik Wikings „Hygge“, so Sachbuch-Programmleiterin Sabine Niemeier. Sie beobachtet seit einigen Jahren „ein großes Interesse an Themen, die das Leben leichter machen, vor allem in den Bereichen Mindstyle, Gesundheit, Ernährung“.

Nach dem „Hygge“-Verkaufs­erfolg entwickelte das Team den Bereich langsam weiter, zunächst mit den Büchern von Anastasia Zampounidis und zuletzt mit einer Kochbuch-Initiative im Herbst 2019. ...