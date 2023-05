Sabine Bohlmann empfiehlt ihren Roman des Jahres

Bücher und Autoren

Die Kinderbuchautorin Sabine Bohlmann wurde vom Börsenverein als Lesekünstlerin des Jahres ausgezeichnet. Das ist ihr aktueller Buchtipp:

„Jedes Jahr suche ich erneut nach dem Buch der Bücher. Dem Buch, das ich an Weihnachten all meinen Freunden schenke. Ein Buch, das ich nicht weglegen will, bei dem ich mir wünsche, es würde nie enden und mit dem ich lachen und weinen kann. Es ist erst Mai, aber ich habe es bereits gefunden: ‚Mr. Parnassus’ Heim für magisch Begabte‘ von T. J. Klune.

Linus Baker ist ein ganz gewöhnlicher Mann. Er arbeitet in einer Sonderabteilung, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder zuständig ist. Eines Tages bekommt er den Auftrag, das Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnassus zu inspizieren, das auf einer geheimnisvollen Insel liegt. Für Linus ist es der Anfang eines magischen Abenteuers.

Ich liebe die Charaktere. Wie fein und sensibel sie ausgearbeitet sind und wie sie einem nach und nach ans Herz wachsen. Dieses Buch steckt voll Fantasie und dem, was wir alle lernen müssten: Jeder ist liebenswert und ist er auch noch so anders. Und ist nicht eigentlich jeder anders? Kein Wunder also, dass ich auf einmal sogar Mitgefühl mit dem Sohn des Teufels hatte … Ein Buch, bei dem ich einige Sätze zweimal lesen musste, weil sie einfach so schön sind.“

T. J. Klune Mr. Parnassus’ Heim für magisch Begabte, 480 S., 17 €, Heyne, ISBN 978-3-453-32136-6