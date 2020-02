Rüstzeug für die Rettung der Demokratie

Welche Themen dominieren im Frühjahr das politische Sachbuch? buchreport gibt einen Überblick über Neuerscheinungen und Schwerpunkte.



Sieht man das politische Sachbuch als Barometer aktueller gesellschaftlicher Krisenherde, ist die Diagnose in diesem Frühjahr ziemlich eindeutig: Neben der vielfach reflektierten Lebensbedrohung durch den Klimawandel warnt eine Vielzahl von Stimmen vor der Zerstörung der Demokratie vor allem durch populistisch agierende Parteien und Strömungen.

Eines der wirkmächtigsten Bücher zum Thema war 2019 „Identität“ (Hoffmann und Campe) des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama, in dem dieser die Idee einer „nationalen Bekenntnisidentität“ entwickelt, die die Spaltung der Gesellschaft überwinden soll. Der Titel, der bis auf Platz 8 der SPIEGEL-Bestsellerliste Sachbuch geklettert ist, erscheint jetzt im Taschenbuch beim HoCa-Imprint Atlantik. Die neu auf den Markt drängenden Publikationen legen den Fokus auf unterschiedliche Themen und Zielsetzungen (s. Tabelle am Ende des Beitrags). Die Ursachenforschung, häufig verbunden mit Lösungsansätzen, steht dabei an erster Stelle: ...