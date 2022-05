Douglas Stuart kehrt nach Glasgow zurück

Bücher und Autoren

Auf diesen Roman haben viele gewartet: Douglas Stuarts „Young Mungo“ war in der Vorwoche zunächst auf Platz 2 eingestiegen und springt jetzt auf den Spitzenplatz der britischen Belletristik-Bestsellerliste. Das bei Picador erschienene Buch ist Stuarts zweiter Roman. Für seinen Erstling „Shuggie Bain“ erhielt der in New York City lebende Schotte im Jahr 2020 unter anderem den prestigeträchtigen Booker Prize.

„Young Mungo“ spielt wie auch sein Vorgänger „Shuggie Bain“ in Glasgow, dieses Mal jedoch in den 1990er-Jahren. Stuart erzählt darin die Geschichte vom protestantischen Mungo und dem katholischen James. Sie leben in einer Welt, in der sich die Arbeiterklasse nach Konfession aufteilt – und werden dennoch Freunde. Und aus Freundschaft wird schon bald Liebe. Mungo und James müssen ihre Gefühle jedoch vor der Gesellschaft verstecken, denn diese bestraft junge Männer wie sie mit Gewalt und Verfolgung.

Medien wie „Time“, „The Guardian“ und „Entertainment Weekly“ hatten „Young Mungo“ im Vorfeld bereits als eines der meist erwarteten Bücher des Jahres auserkoren. Die Sonntagszeitung „The Observer“ bezeichnete den Roman als „schwules ‚Romeo und Julia‘ in der brutalen Welt der Arbeitersiedlungen Glasgows“ und lobte das Buch als „wunderschön und bewegend“.

Die deutsche Übersetzung von „Young Mungo“ hat Hanser Berlin für Frühjahr 2023 geplant. Stuarts Debüt „Shuggie Bain“ war im August 2021 ebenfalls bei Hanser Berlin erschienen und erreichte Platz 30 des SPIEGEL-Bestseller-Rankings.